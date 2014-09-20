У Львові створили дружину з охорони громадського порядку і кордону

У Львові зареєстрували громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону – комунальне підприємство «Муніципальна дружина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне рішення 19 вересня прийняв виконавчий комітет міськради.

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Згідно з цим рішенням, посадовим особам ЛКП «Муніципальна дружина» надається право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 122, 160, 154, 152, 182, 175-1 Кодексом України про адміністративні правопорушення, і направляти їх на розгляд адміністративної комісії при районних адміністраціях або інших уповноважених органах, здійснювати фото-, звуко-, відеофіксацію для встановлення наявності або відсутності адміністративного правопорушення, передбаченого ст.152 Кодексом України про адміністративні правопорушення.