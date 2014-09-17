Вулиці Маріуполя патрулюють зведені загони місцевої та київської міліції

Про це повідомляє прес-служба обласного МВС.

За словами начальника міліції громадської безпеки Жовтневого РВ Маріупольського МУ Володимира Сухова, наразі в якості додаткових сил в районі несуть службу бійці спецбатальйону з охорони громадського порядку (м. Київ).

За допомогою таких змішаних патрулів вдається зберігати стабільний оперативний стан та своєчасно реагувати і припиняти різного роду правопорушення.

Читайте такожБіля Маріуполя прикордонники затримали мікроавтобус з боєприпасамиЗа словами міліціонерів, територія обслуговування встановлюється з урахуванням розташування питних закладів та інших місць значного скупчення людей. Крім того, на території Жовтневого району міста розташовані шість об'єктів, взятих під цілодобову охорону.

Додаткові сили перебуватимуть у Маріуполі, поки там не стабілізується обстановка.