У Харкові на Марш миру вийшли близько 500 осіб

У натовпі видно плакати з написами «Руки геть від України. Війні немає», «Путлер, забери поребриків з України!», «Кремль, лікуйся від мілітаризму», «Стоп війні».

Читайте такожНа Марші миру в Харкові підтримають росіян, що проти політики Путіна

Йдучи по центральній частині міста, учасники Маршу миру скандували: «Ні війні», «Миру мир», «Кремль, припини війну», «Донбас - це Україна», «Смерть московським окупантам», а також четствовали воїнів АТО, патріотів Донбасу і Криму.

Частина учасників ходи одягнені у вишиванки, деякі дівчата - з традиційними українськими вінками.

Колону учасників Маршу замикає група молодих людей у камуфляжній формі і балаклавах. Вони тримають національні прапори та символіку Правого сектора. Учасників процесії супроводжують кілька десятків правоохоронців.

Біля Генконсульства Росії в Харкові вони провели пікет з вимогою до керівництва Росії припинити агресію в Україні. Пікет розпочався з хвилини мовчання за українським військовим, які загинули на Донбасі. Люди також висловили підтримку громадянам Росії, які в умовах путінського режиму вирішуються проводити акції протесту. Пікетники через кордон міліції запустили в бік будівлі паперових голубів миру. Вхід в будівлю консульства охороняють близько сотні співробітників міліції у повному спорядженні.

Організатори ходи також запланували марш до військового шпиталю, де лікуються поранені бійці АТО.