У Донецьку бойовики викрали двох пасажирів автобуса

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до міліції звернулася жителька міста Лисичанська Луганської області із заявою про те, що в місті Донецьку на блокпосту в мікрорайоні Широкий невідомі озброєні особи у камуфляжній формі незаконно затримали й утримують її 34-річного чоловіка і 30-річного брата, які перебували як пасажири в автобусі «Сєверодонецьк-Бердянськ».

Читайте такожТерористи викрали 4 викладачів Луганського держуніверситету внутрішніх справЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 КК України (викрадення людини, здійснене за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя або здоров'я постраждалого, або супроводжувалося спричиненням йому фізичних страждань, чи із застосуванням зброї). Проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками уповноваженого президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірини Геращенко, станом на 19 вересня в списках полонених і зниклих без вести в Донецькій і Луганській областях залишаються 2,4 тисячі військових і цивільних осіб.