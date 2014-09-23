Студенти ДонНУ будуть просити про евакуацію ВУЗу

Про це йдеться в повідомленні спільноти Історичного факультету ДонНУ в соціальній мережі, передають "Новини Донбасу". Початок заходу о 10:00.

Зазначається, що учасники акції підготували звернення до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Читайте такожУ Донецьку продовжують зникати люди, шукають двох 17-річних підлітківУ тексті звернення, зокрема, міститься прохання про повну евакуацію освітньої установи на підконтрольну українській владі та законодавству територію. "Ми закликаємо Вас сприяти повній евакуації Донецького національного університету на підконтрольну української влади та законодавству територію. У разі неможливості порятунку ДонНУ як цілісної установи, просимо врятувати долі викладачів і студентів, які стали заручниками військового конфлікту, забезпечивши незмінність суми контрактної основи навчання, збереження бюджетних місць, виплат стипендій і заробітних плат шляхом розподілу ліцензійного обсягу серед інших вищих навчальних закладів України", - говориться в зверненні.