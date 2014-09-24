У Донецьку ситуація напружена: чутно вибухи, шквальний вітер пошкодив лінії електропередач

Станом на 18.30 обстановка в Донецьку зберігається напружена. Звуки залпів і вибухів, за повідомленнями жителів, чути в Ленінському, Ворошиловському і Київському районах.

Про це повідомляє сайт Донецької міської ради.

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За даними міськради, погодні умови в місті не покращилися. «Ремонтні бригади енергопостачальних організацій продовжують вести відновлювальні роботи на лініях, пошкоджених шквальним вітром. На даний момент у Донецьку залишаються знеструмленими 125 підстанцій», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що через повалені дерева не здійснюють рух тролейбуси №14 і трамваї №8. Решта маршрутів працює в штатному режимі.