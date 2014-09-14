Обстановка в Донецьку критична, є жертви - міськрада

Про це повідомляє сайт міської ради.

"Станом на 19.00 обстановка в Донецьку критична. Протягом усього дня по місту не змовкають звуки пострілів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, тривають артобстріли Куйбишевського та Київського районів.

"Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, є жертви і постраждалі серед мирного населення. Точна інформація буде повідомлена додатково", - повідомляє міськрада.

Про численні обстріли повідомляють і користувачі соцмереж.