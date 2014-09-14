Обстановка в Донецьку критична, є жертви - міськрада
21:07, 14 вересня 2014Політика
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Станом на 19:00 у Донецьку не стихають звуки пострілів, серед мирного населення є жертви.
Донецьк обстрілюють / @Dbnmjr
Про це повідомляє сайт міської ради.
"Станом на 19.00 обстановка в Донецьку критична. Протягом усього дня по місту не змовкають звуки пострілів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, тривають артобстріли Куйбишевського та Київського районів.
"Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, є жертви і постраждалі серед мирного населення. Точна інформація буде повідомлена додатково", - повідомляє міськрада.
Про численні обстріли повідомляють і користувачі соцмереж.
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