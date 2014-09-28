Меджліс має намір провести в Криму мітинги на захист прав людини

Меджліс кримськотатарського народу має намір ініціювати проведення мітингів в Криму відповідно до законодавства Росії, спрямованих на захист прав людини.

Таке рішення було прийнято в ході засідання Меджлісу кримськотатарського народу 27 вересня, передає Крым.Реалии з посиланням на QHA.

«Ми дійшли згоди, що будемо проводити мітинги, спрямовані на захист прав людини в Криму, згідно з порядком, встановленим законом РФ. Якщо будуть забороняти проводити мітинги, будемо оскаржувати ці рішення в суді», - розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чійгоз.

Читайте такожДії Росії в Криму свідчать про дискримінацію кримських татар - омбудсман

Керівник секретаріату Меджлісу Ділявер Акієв зазначив, що мітинги будуть проводитись згідно з законодавством Росії.

«Ми плануємо проводити мітинги, спрямовані на захист прав людини в Криму в порядку, встановленому законом РФ. Вважаючи, що як правило, за сформованою вже тенденцією, нам будуть відмовляти під різними приводами, ми будемо шукати можливість оскаржити ці відмови в судових органах», - розповів Акієв.

Також в ході засідання обговорювалося питання про проведення чергової сесії Курултаю кримськотатарського народу до кінця цього року. Про місце і дату поки конкретного рішення не було прийнято.

За словами Акієва, на даний момент ведуться переговори про місце і дату його проведення:

«Такі варіанти - це Крим, Київ, Туреччина - Стамбул».

Читайте такожМеджліс може провести Курултай у Києві чи в Стамбулі

Засідання проводилося під керівництвом голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за допомогою Skype. В ході нього було прийнято заяву, в якій йдеться про утиски кримських татар та його представницького органу - Меджлісу в Криму. Також були засуджені незаконні дії по відношенню до кримськотатарського народу з боку влади.

16 вересня, в будівлі Меджлісу кримськотатарського народу проводився 12-ти годинний обшук. В результаті були вилучені документи, протоколи, USB-флеш-накопичувачі, касети, ісламська література і комп'ютери. Представники Меджлісу розцінюють цей факт, як тиск і спробу знищити Меджліс кримськотатарського народу.

Після цього 17 вересня, в будівлю Меджлісу нагрянули судові пристави, які зачитали присутньому очільнику БО «Фонд «Крим» Ризі Шевкієву рішення суду. Після цього повідомили, що мають намір опечатати будівлю, що належить «Фонду «Крим». У зв'язку з цим представники Меджлісу кримськотатарського народу змушені були покинути будівлю.

19 вересня представники Меджлісу кримськотатарського народу були змушені покинути будівлю і опечатати її.