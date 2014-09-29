На в'їзді до Криму з материкової частини України утворилась 8-кілометрова черга
18:22, 29 вересня 2014Суспільство
1 0
Через введення нового митного закону, який набув чинності дві доби тому, на пропускному пункті "Чонгар" утворилась 8-кілометрова черга.
Водії автомобілів чекають у черзі / Скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Закон про економічну діяльність на тимчасово окупованій території передбачає додатковий пакет документів, які мають надати водії. Митники визнають, що закон не був оприлюднений завчасно і вступив у дію фактично без попередження.
На вісім кілометрів розтягнувся затор з вантажівок на в’їзді до Криму
У результаті водії змушені чекати оформлення необхідних для перетину кордону документів. Окрім того, у черзі по кілька діб змушені простоювати і водії легкових авто.
Читайте такожНа шляху з Росії до Криму знову колапс і величезні чергиПрикордонники прогнозують, що ситуація вирішиться до середини тижня, коли усі перевізників ознайомлять з новими правилами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter