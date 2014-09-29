На в'їзді до Криму з материкової частини України утворилась 8-кілометрова черга

Про це повідомляє ТСН.

Закон про економічну діяльність на тимчасово окупованій території передбачає додатковий пакет документів, які мають надати водії. Митники визнають, що закон не був оприлюднений завчасно і вступив у дію фактично без попередження.

У результаті водії змушені чекати оформлення необхідних для перетину кордону документів. Окрім того, у черзі по кілька діб змушені простоювати і водії легкових авто.

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