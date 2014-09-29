На в'їзді до Криму з материкової частини України утворилась 8-кілометрова черга

18:22, 29 вересня 2014
Суспільство
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Через введення нового митного закону, який набув чинності дві доби тому, на пропускному пункті "Чонгар" утворилась 8-кілометрова черга.

Скріншот

Про це повідомляє ТСН.

Закон про економічну діяльність на тимчасово окупованій території передбачає додатковий пакет документів, які мають надати водії. Митники визнають, що закон не був оприлюднений завчасно і вступив у дію фактично без попередження.

У результаті водії змушені чекати оформлення необхідних для перетину кордону документів. Окрім того, у черзі по кілька діб змушені простоювати і водії легкових авто.

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