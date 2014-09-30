Ніч минула спокійно, але провокації бойовиків не припиняються - штаб АТО

Ніч в районі проведення АТО минула спокійно.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ситуація в Донецькому аеропорту та поблизу Дебальцевого підконтрольна силам АТО.

"Учасники робочої групи спільного центру з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін докладають зусиль задля стабілізації ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

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Відзначають, що непідконтрольні збройні формування здійснюють провокації.

Протягом минулої доби неодноразово обстрілювали наші позиції в населених пунктах Нікішино, Малоорловка, Рідкодуб, Чернухіно. Під час обстрілів використовують РСЗВ БМ-21 Град.

Обстановка навколо Маріуполя повністю контролюється українськими військовослужбовцями.