По всьому Донецьку лунають залпи, без газу залишилися понад 5 тисяч споживачів

У Донецьку наразі ситуація зберігається вкрай напружена, звуки залпів чутно в усіх районах, без газопостачання залишаються понад 5,3 тис. споживачів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

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У повідомленні також йдеться, що за минулу добу в результаті влучення снаряду повністю знищено приватний житловий будинок по вулиці Крупської в Київському районі. Активні бойові дії на східних і північних межах Донецька призвели до рекордного відключення споживачів від газу. Так, 29 вересня через численні осколкові пошкодження й прямі влучення снарядів у розподільчі й магістральні газопроводи, відключено від газопостачання понад 50 вулиць, більшість із них - приватний сектор.

Після локалізації аварій, ремонтно-відновлювальні бригади ПАТ «Донецькміськгаз» роблять усе можливе для відновлення газопостачання споживачів. На сьогоднішній день кількість відключених абонентів становить 5341, серед них 37 багатоквартирних будинків, 3276 будинків приватного сектору й 27 підприємств.

Комунальні служби міста та громадський транспорт працюють у штатному режимі.