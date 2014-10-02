У Бердянську міліція завадила активістам повалити Леніна

13:02, 02 жовтня 2014
Суспільство
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Монумент треба прибрати хоча б через те, що біля нього активно збиралися сепаратисти.

Пам'ятник Леніну охороняє міліція / ТСН

У Бердянську міліція завадила повалити Леніна. Міліція взяла монумент під охорону на вимогу місцевої влади. В мерії кажуть, що він – пам’ятка архітектури, тож зносити її не можна.

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Активісти не стали сперечатися з владою, а почали збір підписів за легальне повалення комуністичного вождя.

Начальник бердянського міськвідділу міліції заявив, що монумент треба прибрати хоча б через те, що біля нього протягом весни збиралися сепаратисти.

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