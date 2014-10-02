У Кривому Розі повалили пам'ятник Леніну (фото)

Цього разу постраждав монумент, навколо якого ще місяць тому почалися неабиякі суперечки. Тоді активісти міста широко анонсували свої наміри із знесення пам'ятника, але в зазначений час, на вказаному місці їх чекало оточення міліції, повідомляє Перший Криворізький.

Невдале знесення закінчилось ультиматумом: активісти дали владі 10 днів на демонтаж пам'ятника і очікували відповіді чиновників до 24-го серпня.

Але на сесії міськради було вирішено, що в поточній обстановці недоречно розпорошуватись на настільки незначні приводи і обговорення. Питання було закрито.

Зараз проводяться роботи із прибирання поваленого пам'ятника.