У Кривому Розі повалили пам'ятник Леніну (фото)
12:03, 02 жовтня 2014Політика
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У Кривому Розі в ніч з 1-го на 2-е жовтня, був знесено черговий пам'ятник Леніну, розміщений в сквері на однойменній вулиці.
Зараз проводяться роботи з вивезення пам'ятника / 1kr.ua
Цього разу постраждав монумент, навколо якого ще місяць тому почалися неабиякі суперечки. Тоді активісти міста широко анонсували свої наміри із знесення пам'ятника, але в зазначений час, на вказаному місці їх чекало оточення міліції, повідомляє Перший Криворізький.
Невдале знесення закінчилось ультиматумом: активісти дали владі 10 днів на демонтаж пам'ятника і очікували відповіді чиновників до 24-го серпня.
Але на сесії міськради було вирішено, що в поточній обстановці недоречно розпорошуватись на настільки незначні приводи і обговорення. Питання було закрито.
/ 1kr.ua
Зараз проводяться роботи із прибирання поваленого пам'ятника.
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