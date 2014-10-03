В кількох районах Донецька чути залпи великокаліберної зброї
13:30, 03 жовтня 2014Суспільство
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У першій половині дня в деяких районах Донецька періодично лунали поодинокі постріли з великокаліберної зброї.
REUTERS
Про це повідомляє Донецька міська рада з посиланням на жителів мікрорайонів Заперевальна і Боссе. "Станом на 12.30 у Петровському, Кіровському, Куйбишевському і Київському районах чути залпи", передає прес-служба міськради.
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Згідно з повідомленням, комунальні служби, що забезпечують життєдіяльність міста, працюють.
Ситуація з продовольством задовільна. У продажу є товари як продовольчої, так і непродовольчої групи.
Громадський транспорт здійснює рух по міських автомагістралях згідно з графіками.
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