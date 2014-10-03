Затриманий у Криму український журналіст повернувся в Україну

Про це УНІАН повідомили у Комітеті Незалежної медіа-профспілки України.

За даними профспілки, коли сьогодні вдень Батурин з’явився до відділку поліції у Джанкої, то йому повернули відібрані закордонний паспорт і телефон, а внутрішній паспорт, за словами журналіста, відправили на перевірку на предмет достовірності. За паспортом Батурин має прийти через десять днів.

Батурин повідомив, що його допитували протягом восьми годин. При цьому йому не висували жодних звинувачень. На думку журналіста, характер запитань під час допиту свідчив про те, що міліція прагнула звинуватити його у терористичній чи бандитській діяльності.

Читайте такожУ Криму окупанти затримали українського журналіста та допитували його кілька годин

На прохання НМПУ, звільненням Батурина опікувалася правозахисна організація Кримська польова місія.

Як повідомлялося, Батурина 2 жовтня затримала на вокзалі у Джанкої російська поліція. Після тривалого допиту його відпустили, але конфіскували внутрішній, закордонний паспорти та мобільний телефон й запропонували прийти за ними наступного дня.