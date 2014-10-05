Гройсман: Опалювальний сезон відбудеться ”без критичних температур” в оселях українців



Про це в ефірі ТСН.Тиждень сказав віце-прем`єр-міністр та міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман.

”Хочу запевнити у тому, що розпочався реверс, і сьогодні ми працюємо над агресивним планом заміщення (російського - УНІАН) газу. Я думаю, що зима буде складною, відповідно до того, які будуть погодні умови. Але те, що ми пройдемо цей опальний сезон, в мене немає жодного сумніву”, - сказав Гройсман.

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Віце-прем`єр запевнив, що влада зробить усе для того, щоб реагувати на будь-які зміни, у тому числі й погодних умов.

”Сьогодні ми працюємо в антикризовому енергетичному штабі спільно з партнерами із США та Канади. Є кілька сценаріїв щодо ситуації, яка може мати свої наслідки в майбутньому, але ми будемо готові і все зробимо, щоби жодних потрясінь в Україні не було”, - запевнив Гройсман.