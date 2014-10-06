Генпрокуратура оголосила підозру судді у справі екс-беркутівця

Заступником Генерального прокурора України здійснено повідомлення про підозру судді Печерського районного суду м.Києва Світлані Волковій за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.375 КК України - постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

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Під час розслідування, яке проводить прокуратура м. Києва, встановлено, що вказана суддя, розуміючи завідомо неправосудний характер прийнятого рішення, всупереч вимогам кримінального процесуального закону, склала та постановила завідомо неправосудну ухвалу, якою відмовила у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою командира "Беркуту" Дмитра Садовника.

"Натомість суддею був застосований запобіжний захід - домашній арешт та звільнено останнього з-під варти у залі судового засідання. У результаті підозрюваний у вчиненні особливо тяжкого злочину Садовник з метою уникнення покарання зник з місця свого постійного проживання", - говориться у повідомленні.

На даний час слідчими Генеральної прокуратури його оголошено у розшук.

Санкція ч.2 ст.375 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акції протесту на вул. Інститутській в центрі Києва у лютому цього року.

Генеральна прокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня.

Однак за клопотаннями самого Садовника та його адвоката суд кілька разів переносив засідання.

Так, 1 жовтня суд втретє переніс розгляд питання обрання запобіжного заходу Садовнику у зв'язку із його неявкою. Адвокат Садовника заявив, що його підзахисний не може з'явитись до суду, оскільки “йому відібрало руку і ногу”.

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3 жовтня Садовник вкотре не з'явився на засідання Апеляційного суду. Представник прокуратури поінформував колегію суддів про те, що Садовника не вдалося доставити до зали суду, оскільки за місцем його перебування ніхто не відчинив двері, хоча електронний браслет, який за рішення Печерського суду, підозрюваний має носити на собі, показував, що він має знаходитися у цьому помешканні.

Своєю чергою адвокат Садовника запропонував перенести судове засідання на понеділок, 6 жовтня, щоб він зміг встановити місце знаходження свого підзахисного.

Сьогодні, 6 жовтня, адвокат Садовника Сергій Вилков заявив, що його підзахисного викрали ще 3 жовтня, про що є заява до міліції з боку дружини Садовника.