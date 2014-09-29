На Донбасі є концтабори та місця, де масово розстрілювали та катували українців - СБУ

Поблизу Донецька та інших міст на сході України є концтабори та місця масових розстрілів і катувань.

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«На жаль, українська влада, ми чітко розуміємо законність своїх дій і долю кожної людини. З іншого боку, ми говоримо з людьми, які не знають часто-густо, де знаходяться наші люди, і приховують, що на території, на жаль, і поблизу Донецька та інших українських міст є концтабори, приховують місця масових катувань та розстрілів українських громадян, здійснених ще терористом Гіркіним та іншими, які зараз втекли і ховаються вже на території Росії», - заявив Наливайченко.