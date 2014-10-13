На Донбасі колишніх міліціонерів бойовики хочуть перекинути на штурм аеропорту - Тимчук

У населених пунктах Донецької області бойовиками створюються "спецпідрозділи" із колишніх співробітників міліції.

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Завдання підрозділів - перекидання у Донецьк для участі в штурмі аеропорту. Відзначається небажання місцевих екс-міліціонерів вступати у дані "спецпідрозділи"", - пише він.

У населених пунктах, підконтрольних бойовикам терористичної організації "ЛНР", місцеві "правоохоронці" виїжджають лише на виклики за фактом вбивств. По всім іншим пригодам місцевим жителям пропонують звертатися до "військових комендатур".