Сьогодні до Москви прилетить мати Савченко, але вона може не зустрітися з донькою - адвокат

Сьогодні до Москви прилетить мати українського льотчиці Надії Савченко, проте її зустріч з дочкою проблематична.

Про це у Twitter написав адвокат льотчиці Марк Фейгін.

«Сьогодні прилітає до Москви мати Надії, і питання її гарантованої зустрічі з дочкою стає ще більш проблематичним», - відзначив Фейгін.

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Адвокат підкреслив, що Савченко замість суду відвезли до Інституту імені Сербського (Науковий центр соціальної і судової психіатрії імені В.П.Сербського). «Суд, напевно, тепер пройде у закритому режимі», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, Савченко була доставлена у Москві до експертної установи для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту щодо такої експертизи.

Адвокат Савченко Микола Полозов вважає, що його підзахисну перевели з СІЗО до стаціонару саме сьогодні, у день суду, навмисно, і цей прийом направлено на утруднення доступу до правосуддя.

О 16.00 мск Басманний райсуд Москви розгляне скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

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Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом.

З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви.

26 вересня Басманний райсуд переніс розгляд скарги захисту Савченко на 13 жовтня.