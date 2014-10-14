У Донецьку через обстріл бойовиками поранено двох мирних жителів, у місті продовжують стріляти

У Донецьку 13 жовтня в результаті обстрілу міста двоє мирних жителів дістали поранення різного ступеня важкості і наразі проходять лікування в медичних установах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

За даними міськради, минула ніч у місті пройшла напружено, і, починаючи з 18.00 13 жовтня і до 2.30 14 жовтня вівся обстріл Київського і Куйбишевського районів.

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В результаті влучення снарядів повністю знищено адміністративну будівлю, розташовану на вулиці Вахрушева.

Під інтенсивним обстрілом виявився й Північний водопровідний вузол у Київському районі. Персонал перебуває в укритті, ніхто не постраждав. Завдяки грамотним діям працівників, вузол продовжував функціонувати, водопостачання жителів здійснювалося. В результаті обстрілу знову пошкоджено вікна в машинному залі, хлораторній, камерах перемикання. На території вузла залишилися снаряди, які не розірвалися. Для їх знешкодження викликано бригади ДСНС.

Станом на 10.00 в місті неспокійно, в Кіровському, Київському і Куйбишевському районах періодично лунають залпи і вибухи, про що повідомляють жителі.

Комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі.

Сьогодні фахівці ПАТ «Донецькміськгаз» проводитимуть роботи в Кіровському районі. Піротехніками ДСНС забезпечено доступ газівникам до раніше замінованого газорозподільчого пункту на території радгоспу «Троянда».

Як і раніше залишаються недоступними для проведення ремонтно-відновних робіт житлові будинки приватного сектору, розташовані в безпосередній близькості від аеропорту. У Донецьку, з початку ведення бойових дій зафіксовано 149 кілометрів пошкоджених ділянок газових мереж.

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13 жовтня ремонтні бригади КП «Компанія «Вода Донбасу» змогли дістатися до пошкодженого водоводу діаметром 1400 мм і провести ремонтні роботи. Зараз фахівці перевіряють наявність інших пошкоджень водоводу і готуються до відновлення водоподачі по ньому. Після заповнення водоводу вода почне надходити на водопровідні вузли КП «Донецькміськводоканал», що дасть змогу стабілізувати водопостачання Куйбишевського, Ленінського, частково Петровського районів, а також мікрорайонів Текстильник, Шахти імені Абакумова, Бірюзова в Кіровському районі. Вчора вода жителям цих районів подавалася у вечірні години, але в зниженому обсягу.

Рух громадського транспорту здійснюється без збоїв.