Кількість постраждалих під час ДТП на Харківщині зросла до 13 осіб
20:28, 14 жовтня 2014Суспільство
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Кількість постраждалих у ДТП у Балакліївському районі Харківської області збільшилась до 13 осіб.
У ДТП загинули 7 осіб, 13 дістали поранення / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАІ.
"Внаслідок ДТП водій автомобіля "ТАТА" та шість пасажирів автобусу "Вольво" загинули на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, ще тринадцять постраждалих внаслідок ДТП доставлені до Балакліївської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо про зіткнення автобуса з вантажним автомобілем на Харковщині. Раніше повідомлялось про 7 загиблих та 11 постраждалих.
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