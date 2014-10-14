Кількість постраждалих під час ДТП на Харківщині зросла до 13 осіб

20:28, 14 жовтня 2014
Суспільство
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Кількість постраждалих у ДТП у Балакліївському районі Харківської області збільшилась до 13 осіб. 

Фото: УНІАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАІ.

"Внаслідок ДТП водій автомобіля "ТАТА" та шість пасажирів автобусу "Вольво" загинули на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ще тринадцять постраждалих внаслідок ДТП доставлені до Балакліївської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо про зіткнення автобуса з вантажним автомобілем на Харковщині. Раніше повідомлялось про 7 загиблих та 11 постраждалих.

          

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