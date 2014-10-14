Кількість постраждалих під час ДТП на Харківщині зросла до 13 осіб

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАІ.

"Внаслідок ДТП водій автомобіля "ТАТА" та шість пасажирів автобусу "Вольво" загинули на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ще тринадцять постраждалих внаслідок ДТП доставлені до Балакліївської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо про зіткнення автобуса з вантажним автомобілем на Харковщині. Раніше повідомлялось про 7 загиблих та 11 постраждалих.