Студенти біля Міносвіти вимагають не скасовувати рівень спеціаліста
11:47, 15 жовтня 2014Суспільство
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Сьогодні у Києві студенти зібралися під стінами будівлі Міністерства освіти на численний мітинг, протестуючи проти скасування рівня спеціалістів та внесення деяких поправок в закон "Про вищу освіту".
Студенти вимагають не скасовувати рівень спеціаліста / Фото УНИАН
Станом на 11.00 ранку, біля урядової будівлі перебувають близько тисячі студентів, які тримають в руках національні прапори і плакати, періодично скандують "Слава Україні - героям слава!", повідомляє ТСН.
Нагадаємо, що у вівторок, 14 жовтня, у Києві, Харкові та Одесі пройшли Марші героїв.
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