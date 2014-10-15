Студенти біля Міносвіти вимагають не скасовувати рівень спеціаліста

Станом на 11.00 ранку, біля урядової будівлі перебувають близько тисячі студентів, які тримають в руках національні прапори і плакати, періодично скандують "Слава Україні - героям слава!", повідомляє ТСН.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 жовтня, у Києві, Харкові та Одесі пройшли Марші героїв.