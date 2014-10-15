Кримчан зобов'язали протягом трьох місяців здати заборонену в РФ літературу
Жителі Криму повинні протягом трьох місяців здати літературу, яка занесена РФ в список заборонених екстремістських матеріалів.
Про це заявив голова окупаційної влади Сергій Аксьонов, повідомляють РИА Новости.
"Ведеться роз'яснювальна робота, ми повинні дати період до адаптації - три місяці", - сказав Аксьонов.
При цьому він підкреслив, що з 1 січня всі процедури в частині вилучення забороненої літератури будуть діяти відповідно до законодавства Росії.
Аксьонов заявив, що за цей період в ЗМІ проводитиметься роз'яснювальна робота і буде опублікований список забороненої літератури.
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"Спокійно в цей період буде проводитися роз'яснювальна робота по телебаченню, у друкованих засобах масової інформації буде опублікований список літератури, яка сьогодні заборонена до використання на території Російської Федерації", - сказав Аксьонов.
Раніше мусульманські сім'ї з кількох районів півострова звернулися до Аксьонову із скаргами за фактом обшуків у їхніх будинках з метою вилучення забороненої релігійної літератури.