Кримчан зобов'язали протягом трьох місяців здати заборонену в РФ літературу

Про це заявив голова окупаційної влади Сергій Аксьонов, повідомляють РИА Новости.

"Ведеться роз'яснювальна робота, ми повинні дати період до адаптації - три місяці", - сказав Аксьонов.

При цьому він підкреслив, що з 1 січня всі процедури в частині вилучення забороненої літератури будуть діяти відповідно до законодавства Росії.

Аксьонов заявив, що за цей період в ЗМІ проводитиметься роз'яснювальна робота і буде опублікований список забороненої літератури.

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"Спокійно в цей період буде проводитися роз'яснювальна робота по телебаченню, у друкованих засобах масової інформації буде опублікований список літератури, яка сьогодні заборонена до використання на території Російської Федерації", - сказав Аксьонов.

Раніше мусульманські сім'ї з кількох районів півострова звернулися до Аксьонову із скаргами за фактом обшуків у їхніх будинках з метою вилучення забороненої релігійної літератури.