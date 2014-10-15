Кабмін розробить проект Національної стратегії в галузі прав людини

Про це йдеться в указі №811/2014, розміщеному на сайті глави держави.

"З метою вдосконалення правових та організаційних засад у сфері прав людини, створення дієвого механізму всебічного забезпечення в Україні прав і свобод людини і громадянина постановляю: Кабінету міністрів забезпечити до 1 січня 2015 року розроблення із залученням представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних науковців та міжнародних експертів та з урахуванням міжнародного досвіду проекту Національної стратегії у галузі прав людинита подати його на розгляд у встановленому порядку", - йдеться в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.