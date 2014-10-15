ДАІ закликає водіїв бути обережними за кермом: на завтра синоптики прогнозують сильні дощі

За таких погодних умов Державтоінспекція України радить водіям бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.

ДАІ закликає водіїв під час поїздок в умовах недостатньої видимості (сильні дощі, тумани тощо) рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість.

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«Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію», - зазначають в ДАІ.