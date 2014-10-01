З 1 жовтня за містом потрібно вмикати фари вдень

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2013 року, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Читайте такожМайбутня реформа МВС позбавить ДАІ функції видачі водійських посвідченьТаким чином автомобілі отримують додаткове позначення в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

За порушення цього правила передбачений штраф в розмірі від 425 до 510 гривень.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму з вересня діють штрафи для автомобілів з українськими держномерами за перебування на території півострова понад 90 днів.