У бойовиків з'явилася "військова поліція", населенню пропонують штурмувати армію за 200 гривень

Ватажки терористичної організації "ДНР" роблять спроби боротися з масовими випадками грабежів та мародерства з боку бойовиків.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"З цією метою у терористичні групи запроваджено посади представників "військової поліції". Однак ефективність даного нововведення непомітна, оскільки "поліцейські" призначаються з числа тих же терористів", - пише він.

У "ЛНР" також гостро відчувається нестача особового складу. Введена система разового залучення бажаючих з числа місцевого населення до участі у штурмах позицій українських військ. За участь у збройній акції обіцяна виплата по 200 грн. Найбільш популярні "посади" у мінометних розрахунках, найменша кількість бажаючих "підробити" у ролі гранатометників.