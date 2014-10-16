У бойовиків з'явилася "військова поліція", населенню пропонують штурмувати армію за 200 гривень
Бойовики не знають, як їм боротися з мародерством та грабежами у власних лавах.
Ватажки терористичної організації "ДНР" роблять спроби боротися з масовими випадками грабежів та мародерства з боку бойовиків.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожВатажки бойовиків з "ДНР" незадоволені, що "ЛНР" отримує більше ресурсів з Росії - Тимчук
"З цією метою у терористичні групи запроваджено посади представників "військової поліції". Однак ефективність даного нововведення непомітна, оскільки "поліцейські" призначаються з числа тих же терористів", - пише він.
У "ЛНР" також гостро відчувається нестача особового складу. Введена система разового залучення бажаючих з числа місцевого населення до участі у штурмах позицій українських військ. За участь у збройній акції обіцяна виплата по 200 грн. Найбільш популярні "посади" у мінометних розрахунках, найменша кількість бажаючих "підробити" у ролі гранатометників.