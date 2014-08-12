На контрольованих терористами територіях фіксуються численні випадки мародерства



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Значна частина бойовиків вважають, що керівництво “ДНР” їх зрадило та залишило самих, крім того існує проблема щодо невиплати їм грошового забезпечення, внаслідок зазначеного відмічається масове дезертирство», - зазначив він.

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За словами речника РНБО фіксуються численні випадки мародерства з боку терористів, які користуючись незаконним правом перевірки документів, здійснюють оточення визначеного району, або оголошують про можливий обстріл та влаштовують обшуки приватних квартир і перевірки особистих документів і речей на вулицях міст.

«Під час оглядів речі мирних громадян, які мають цінність, вилучаються», - повідомив Лисенко.