Серед пасажирів літака, що зазнав катастрофи в Іркутську, українців не було

Станом на 8.00 громадян України не було на борту літака, що зазнав 9 липня катастрофи в Іркутську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Справа перебуває на постійному контролі у Посольстві України в Російській Федерації та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомлялося, в Іркутську в ніч на 9 липня при посадці розбився пасажирський літак А-310, що виконував рейс Москва-Іркутськ. Лайнер вилетів за межі злітної смуги, врізався в будівлю і зайнявся. Загинуло 122 особи. Всього на борту було 203 особи.

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