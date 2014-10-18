У Донецьку вдень пролунали потужні вибухи

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні наголошується, що станом на 18.30 обстановка в Донецьку залишається вкрай складною, потужні залпи і вибухи лунають практично у всьому місті протягом всього дня.

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О 13.45 масованому обстрілу піддалися Куйбишевський і Кіровський райони. Сталося аварійне відключення 78 підстанцій. Було виведено з ладу електропостачання Кіровського водопровідного вузла, через що було припинено водопостачання в частині Кіровського та Ленінського районів.

Крім того, без електроенергії залишилися 2 вугільних підприємства - шахти "Кіровська" та "Лідіївка", де в момент обстрілу під землею знаходилось 5 гірників та 3 гірники відповідно. Протягом години електропостачання всіх знеструмлених підстанцій було відновлено. Шахтарі не постраждали.

В зоні обстрілу виявився і Куйбишевський водопровідний вузол. За даними КП "Донецькміськводоканал" поранення отримали працівники водопровідно-каналізаційної служби. Інформація про завданих пошкодженнях уточнюється.

О 17.40 повторився обстріл Куйбишевського району. В результаті попадання снарядів сталася пожежа на підстанції Смолянка 220, знеструмлено велику кількість мікрорайонів у Ленінському та Куйбишевському районах.

Також без електропостачання залишився Куйбишевський водопровідний вузол. Подача води споживачам Куйбишевського, частини Ленінського і Київського районів не здійснюється. Дані про руйнування житлового фонду уточнюються.