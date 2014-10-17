Збільшився потік людей, які виїжджають з Донецька і сусідніх міст

Про це повідомив спікер мнформационно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Збільшується кількість мирних громадян, які виїжджають з Донецька і сусідніх міст", - сказав він.

За словами Андрія Лисенка, "щоб перешкодити цьому, терористи віддали наказ ставити спеціальні позначки не тільки в паспортах членів незаконних збройних формувань, але і в паспортах мирних жителів Донецька. Таким чином, терористи намагаються залякати мирних жителів, які виїжджають, що вони будуть ідентифіковані українськими силовиками як бойовики".