Збільшився потік людей, які виїжджають з Донецька і сусідніх міст
14:25, 17 жовтня 2014Суспільство
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Кількість людей, які залишають Донецьк і сусідні міста в останні кілька днів істотно збільшилася.
REUTERS
Про це повідомив спікер мнформационно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Збільшується кількість мирних громадян, які виїжджають з Донецька і сусідніх міст", - сказав він.
За словами Андрія Лисенка, "щоб перешкодити цьому, терористи віддали наказ ставити спеціальні позначки не тільки в паспортах членів незаконних збройних формувань, але і в паспортах мирних жителів Донецька. Таким чином, терористи намагаються залякати мирних жителів, які виїжджають, що вони будуть ідентифіковані українськими силовиками як бойовики".
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