У декількох районах Донецька чути артилерійські залпи і вибухи

Як йдеться в повідомленні на сайті Донецької міськради, незважаючи на напружену обстановку, в місті працюють всі комунальні служби та аварійні бригади підприємств.

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Фахівці "Регіональних електричних мереж" о 12.30 відновили енергопостачання шести підстанцій в Петровському районі, які були знеструмлені внаслідок вчорашнього артобстрілу. Всього по місту залишаються знеструмленими 30 підстанцій. В основному, в Куйбишевському районі та селищі шахти «Трудовська» в Петровському районі.

Ситуація з продовольчим забезпеченням у місті задовільна. У торговельній мережі представлені групи як продовольчих, так і непродовольчих товарів, а також товари першої необхідності.