За вихідні на Луганщині загинули 3 військових, ще 14 військових і 2 мирних жителі були поранені

Як повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ Тетяна Погукай, 18 жовтня бойовики обстріляли с. Нижньотепле Станично-Луганського району, внаслідок чого було поранено двох місцевих жителів (1937 і 1952 р.н.).

Також з території Станично-Луганського району було здійснено мінометний обстріл с. Вільхова Станично-Луганського району. В результаті був смертельно поранений один військовослужбовець.

19 жовтня бойовиками здійснено артилерійський обстріл блокпоста с. Сміле Слов’яносербського району - один військовослужбовець, 1971 р.н., загинув і дев'ять дістали поранення.

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Того ж дня під час мінометного обстрілу поблизу смт Фрунзе (Слов’яносербській район) загинув 27-річний військовослужбовець.

Також 19 жовтня до травмпункту Сєверодонецької лікарні з мінно-осколковими пораненнями і численними ударами було госпіталізовано п'ять військовослужбовців ЗСУ (1988, 1988, 1990, 1991, 1993 р.н.).

Ці факти зареєстровані. Проводиться перевірка.