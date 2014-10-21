Бойовики використовують дітей, щоби видурювати боєприпаси у військових
10:09, 21 жовтня 2014Суспільство
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Бойовики, які вигнали з домівок понад 419 тисяч українців, підсилають дітей за снарядами до українських військових.
REUTERS
Про це ідеться в сюжеті ТСН.Ранок.
У селищі Гранітне, де проходить перша лінія оборони Маріуполя, школярі просять у бійців збройних сил боєприпаси.
Силовики з'ясували, що господарі одного з місцевих будинків пропонують дітям за снаряди гроші, а самі продають їх бойовикам, які дислокуються за півкілометра від украінського блокпоста. Обсяги постачань зброї терористам з'ясовують у службі безпеки, які взяли будинок під свій контроль.
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Раніше повідомлялося, що бойовики всю ніч обстрілювали силовиків із "Градів" та мінометів.
Бойовики підсилають дітей за снарядами до українських військових
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