Суд Польщі вперше постановив виплатити зарплату нелегально працюючим українцям

Про це повідомили в адвокатській канцелярії Леха Обари, яка вела цю справу. Українці становлять найчисельнішу групу серед усіх іноземців, які працюють у Польщі, і раніше нерідко ставали жертвами недобросовісних роботодавців, які брали їх на роботу без підписання контракту і пізніше не платили їм. За даними українських дипломатів, 70% всіх звернень громадян України до консульства у Польщі стосувалося таких випадків.

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"Це відбулося вперше і можна назвати безпрецедентним рішенням", - зазначила УНІАН представник канцелярії, коментуючи рішення суду, яке ще можна оскаржити.

"Справа ще більше обурює, тому що це сталося при найбільш неспокійної ситуації в Україні. Всюди йдеться про допомогу, яку Україна мала отримати з Польщі та інших держав Європейського союзу, а ми замість цього, на жаль, стаємо свідками, як українців використовують", - зазначили в канцелярії.

Прес-секретар суду Агнешка Зегарска повідомила, що суддя наказав роботодавцю заплатити українцям 102 тис. злотих (близько 24 тис. євро за поточним курсом 4,2) і визначені законом відсотки, нараховані з грудня 2013 року, коли роботодавець повинен був заплатити їм їх зарплату.

За даними суду, близько двох десятків українців працювали при косінні узбіч автострад, річок і меліоративних ровів і щодня, згідно усної домовленості, повинні були отримувати близько 30 євро кожен. Вони працювали без відповідних дозволів та письмового контракту на роботу, завдяки чому роботодавець економив на сплаті податків та внесків у соціальні фонди.

Один з громадян України Валерій Приходько, який подав у суд від імені всіх українців, розповів польському агентству РАР, що вони щоденно працювали по 12-13 годин і косили траву на відстані 3-4 км.

За його словами, цю роботу вони виконували 4 роки і проблеми з оплатою вперше з'явилися тільки в минулому році. Українці підписали з роботодавцем документ, згідно з яким він повинен був їм заплатити 120 тис. злотих за виконану роботу до кінця грудня 2013 року, але не зробив цього.