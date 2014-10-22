Найбільше посвідок на проживання в минулому році ЄС видав українцям

Такі дані опубліковані сьогодні в Брюсселі Євростатом, передає власний кореспондент УНІАН.

Зокрема, у 2013 році було видано 2,36 млн видів на проживання в країнах ЄС-28, що більше на 12,5% у порівнянні з минулим роком, але менше на 7% у порівнянні з 2008 роком. 28,5% видів на проживання було видано за сімейними обставинами, 19,7% - для освіти, 22,7% - з причин зайнятості і 29,1% - з інших.

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Найбільшу кількість дозволів - 237 тис. - отримали українці, за ними йдуть індіанці – 201 тис., американці – 172 тис., китайці – 166 тис., філіппінці – 108 тис. та марокканці – 102 тис. Це загалом близько 42% всієї кількості дозволів на проживання, виданих в ЄС.

Серед країн ЄС, які видали дозвіл на проживання, лідирує Велика Британія – 724 тис., за якою йде Польща з 274 тис., Італія – 244 тис., Франція – 212 тис., Німеччина – 200 тис. та Іспанія – 196 тис. Ці шість країн видали більш ніж 78% від всієї кількості дозволів в ЄС для негромадян ЄС.