Мер Харкова Кернес через суд вимагатиме відновлення пам'ятника Леніну

Про це харківський міський голова Геннадій Кернес розповів в ефірі "Харьковских известий", передає mediaport.ua.

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"Підтверджую намір про відновлення пам'ятника Леніну на постаменті, який залишився. Докладу максимум зусиль, щоб ми зрозуміли, де грань тих повноважень, якими розпоряджався губернатор Харківської області Ігор Балута, даючи індульгенцію будь-кому, хто знесе пам'ятник Леніну. В цьому напрямку є над чим працювати, в тому числі і правоохоронним органам. Тому я звернувся в суд про захист законних прав та інтересів територіальної громади", - заявив харківський міський голова.

Позов про визнання незаконним і скасування розпорядження голови Харківської обласної держадміністрації (ОДА) Ігоря Балути міська влада подала до Харківського окружного адміністративного суду. За інформацією прес-служби Харківської ОДА, поки справа не прийнята до виробництва, не призначений суддя і дата першого засідання.

Голова Харківської ОДА Ігор Балута у розмові з журналістами сказав: "Хто хоче судитись, хай судяться. Нехай спробують це (розпорядження про демонтаж - ред.) скасувати". "Якщо хтось хоче його (пам'ятник Леніну - ред.) відновити, то нехай відновлює в іншому місці", - сказав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, пам'ятник Леніну на площі Свободи активісти знесли 28 вересня. В той час, як скульптуру вже пиляли, голова Харківської ОДА Ігор Балута підписав розпорядження про демонтаж монумента. Активісти зробили це самостійно, міліція їм не перешкоджала. Кримінальне провадження, відкрите за фактом знищення пам'ятника, закрили по команді глави МВС Арсена Авакова. У свою чергу міський голова Геннадій Кернес пообіцяв відновити монумент.