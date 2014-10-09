Кернес попросив перевірити законність розпорядження Балути про знесення Леніна

У Харкові прокуратура проводить перевірку законності розпорядження голови Харківської ОДА Ігора Балути про знесення пам’ятника Володимиру Леніну на площі Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав прокурор Харківської області Юрій Данильченко, говорячи про звернення Харківського міського голови Геннадія Кернеса з проханням дати оцінку знесенню пам’ятника та діям керівництва Харківської ОДА.

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«Там два питання, які поставлені. Перше питання – це безпосередньо за фактом знесення пам’ятника, друге питання – щодо законності розпорядження керівника обласної державної адміністрації. Заява надійшла недавно, проводиться перевірка. Про результати ми вас додатково поінформуємо», - сказав Данильченко.

Він зауважив, що питання знесення пам’ятника Леніну на площі Свободи лежить у компетенції органів внутрішніх справ, а не прокуратури.

«Все, що пов’язане безпосередньо зі знесенням пам’ятника, всі дії, які відбувалися на площі, - це предмет дослідження органів внутрішніх справ. Якщо будуть поступати до органів прокуратури скарги з цього питання, що працівники органів внутрішніх справ якимсь чином не відреагували або не дали правильну оцінку, то органи прокуратури належним чином проведуть перевірку й дадуть оцінку діям працівників органів внутрішніх справ», - сказав прокурор.

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня після мітингу активісти знесли пам’ятник Леніну на площі Свободи. За півгодини до знесення голова Харківської ОДА Балута опублікував розпорядження, в якому доручив демонтувати монумент.

У свою чергу міський голова Кернес заявив, що розпорядження Балути незаконне, що пам’ятник буде відновлений, і звернувся до прокуратури з проханням дати оцінку діям міліції та керівництва ХОДА.