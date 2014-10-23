До опалення в Україні вже підключено майже чверть усіх житлових будинків – Мінрегіон

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на дані оперативно-диспетчерської служби відомства, жодного будинку не підключено до тепла у Волинській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Разом з тим, за даними Мінрегіону, до тепла в Україні вже підключено 6,3 тис. шкіл (34,9% загальної кількості), 6,4 тис. дошкільних навчальних закладів (48,9%) і 2,9 тис. лікарень (44,3%). При цьому опалення об`єктів соціальної сфери не розпочате лише у Закарпатській області.

Як повідомляв УНІАН, поточного року уряд висунув завдання всім областям України скоротити споживання газу на 30% у зв`язку з дефіцитом палива, що виник через припинення поставок газу з РФ. При цьому повідомлялося, що якщо в Україні спостерігатиметься тепла погода, то опалювальний сезон може розпочатися пізніше звичайного і раніше закінчиться з метою економії газу. Також уряд зобов`язав усі міста України в поточному році узгоджувати з Кабміном дату початку опалювального сезону. За даними Мінрегіону, опалювальний сезон в Україні мав розпочатися з 1 листопада.

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Проте 21 жовтня президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-прем`єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Володимиром Гройсманом дав доручення до кінця поточного тижня розпочати опалення всіх без винятку будинків у країні.