Відповідну постанову уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Кабінет міністрів заборонив регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном у регіонах, де буде встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

Відповідну постанову уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

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За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, обмеження не стосуватимуться транзитних перевезень; перевезень легковими автомобілями, де пасажирів, включаючи водія, не більш як 5 осіб (без урахування осіб віком до 14 років); службових авто або орендованих транспортних засобів підприємств, установ з умовою забезпечення пасажирів і водія засобами захисту, а також кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами, про які Нацполіція була попереджена не пізніше, ніж за два дні до виїзду.

Також обмеження не стосуватимуться спеціальних внутрішніх залізничних пасажирських рейсів, рішення про призначення яких приймається місцевими органами влади.

Адаптивний карантин

Україна відсьогодні, 24 лютого, повернулася до моделі адаптивного карантину.

Раніше у лютому Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року. Згідно з ухваленим рішенням, для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлений в цілому в країні або на території окремих регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

У «червону» зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на сьогодні потрапили Чернівецька та Івано-Франківська області.

Що передбачає карантин

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони різного кольору залежно від епідемічної ситуації. Територія України буде розділена на різні зони - від "зеленої" з найм'якшими обмеженнями до "червоної" зі строгими заборонами.

"Колір" кожного регіону залежить від завантаженості ліжок в лікарнях, кількості тестів на COVID-19, випадків зараження коронавірусу і динаміки зростання захворюваності.

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Автор: Павло Степанець