В Україні вирішили повернутися до адаптивної моделі карантину. Він, зокрема, передбачає поділ усіх регіонів на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.
Запрацює адаптивний карантин з 24 лютого. Загалом же уряд на своєму засіданні продовжив дію карантину до 30 квітня.
Карантинний поділ України на зони: що це означає
Враховуючи епідемічну ситуацію, з 24 лютого в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюватиметься "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки поширення COVID-19.
Читайте також"Щось пішло не так": з'явилося відео величезної черги на станцію метро в КиєвіТак, рівень небезпеки визначатиметься автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних і затверджуватиметься Національною комісією ТЕБ та НС.
Робитиметься це, з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.
Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони. При цьому базовим для всієї території України буде "жовтий" рівень карантину.
Особливості "зеленої" зони
"Зелена" зона буде вводитися в разі досягнення двох показників:
- рівень захворюваності на ГРЗ щонайменше у 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області;
- коефіцієнт виявлених випадків не перевищує 5%.
"Жовта" зона: що передбачає
"Жовтий" рівень автоматично запроваджують для всієї України. У цій зоні діятимуть ті обмеження, що й нині, але з певними пом'якшеннями:
- дозволять масові заходи, якщо для однієї людини є 4 кв. м або заповненість залу до 50%;
- дозволять відвідувати заклади освіти групами понад 20 людей;
- дозволять відвідувати спортивні заходи, але заповненість місць має бути до 50%;
- заклади харчування зможуть працювати до 0:00.
"Помаранчева" зона: за яких умов
"Помаранчевий" рівень сигналізує про ускладнення епідеміологічної ситуації. Його запроваджують у регіоні в разі появи одного з таких ознак:
- завантаженість ліжок з киснем у регіоні перевищує 65%;
- понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення впродовж 7 днів;
- зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;
- впродовж семи днів кількість тестувань на коронавірус було менш ніж 300 на 100 тисяч населення;
- коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих перевищує 20%.
Які заборони будуть у "червоній" зоні
"Червоний" рівень запроваджується якщо впродовж трьох днів поспіль буде перевищення хоча б двох із п’яти показників. У цій зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну. Йдеться про такі заборони:
- на роботу закладів харчування;
- на роботу ТРЦ та інших розважальних закладів;
- на роботу непродовольчих ринків і магазинів;
- на роботу закладів культури та відвідування освітніх установ;
- спортивні матчі можна проводити тільки без глядачів.
Вас також може зацікавити:
- Електронна черга в дитячий садок - як записати дитину і які документи потрібні
- Кабмін продовжив карантин в Україні та повернув "кольорові" зони (відео)
- Прикарпаття з понеділка оголошується "червоною зоною": ситуація з COVID-19 "майже критична"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram