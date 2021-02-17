В Україні знову почне діяти "кольорове" зонування, залежно від епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

В Україні вирішили повернутися до адаптивної моделі карантину. Він, зокрема, передбачає поділ усіх регіонів на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.

Запрацює адаптивний карантин з 24 лютого. Загалом же уряд на своєму засіданні продовжив дію карантину до 30 квітня.

Карантинний поділ України на зони: що це означає

Враховуючи епідемічну ситуацію, з 24 лютого в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюватиметься "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки поширення COVID-19.

Читайте також"Щось пішло не так": з'явилося відео величезної черги на станцію метро в КиєвіТак, рівень небезпеки визначатиметься автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних і затверджуватиметься Національною комісією ТЕБ та НС.

Робитиметься це, з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.

Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони. При цьому базовим для всієї території України буде "жовтий" рівень карантину.

Особливості "зеленої" зони

"Зелена" зона буде вводитися в разі досягнення двох показників:

рівень захворюваності на ГРЗ щонайменше у 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області;

коефіцієнт виявлених випадків не перевищує 5%.

"Жовта" зона: що передбачає

"Жовтий" рівень автоматично запроваджують для всієї України. У цій зоні діятимуть ті обмеження, що й нині, але з певними пом'якшеннями:

дозволять масові заходи, якщо для однієї людини є 4 кв. м або заповненість залу до 50%;

дозволять відвідувати заклади освіти групами понад 20 людей;

дозволять відвідувати спортивні заходи, але заповненість місць має бути до 50%;

заклади харчування зможуть працювати до 0:00.

"Помаранчева" зона: за яких умов

"Помаранчевий" рівень сигналізує про ускладнення епідеміологічної ситуації. Його запроваджують у регіоні в разі появи одного з таких ознак:

завантаженість ліжок з киснем у регіоні перевищує 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення впродовж 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

впродовж семи днів кількість тестувань на коронавірус було менш ніж 300 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих перевищує 20%.

Які заборони будуть у "червоній" зоні

"Червоний" рівень запроваджується якщо впродовж трьох днів поспіль буде перевищення хоча б двох із п’яти показників. У цій зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну. Йдеться про такі заборони:

на роботу закладів харчування;

на роботу ТРЦ та інших розважальних закладів;

на роботу непродовольчих ринків і магазинів;

на роботу закладів культури та відвідування освітніх установ;

спортивні матчі можна проводити тільки без глядачів.

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Автор: Аліна Вишневська