Представники Координаційної платформи учасників Революції гідності вирішили переконувати відвідувачів шляхом інформування.

Громадські активісти провели акцію біля ринку «Столичний». Вони закликали відмовитися від купівлі та продажу товарів на цьому ринку, бо теперішні власники в особі людей Юрія Іванющенка («Єнакієвського») можуть фінансувати сепаратизм на сході України.

Про це повідомляють журналісти телеканалу Прямий з місця подій.

За словами представників Координаційної платформи учасників Революції гідності, вони не ставлять перед собою завдання закрити ринок. Але закликають українців бойкотувати його роботу.

Переконувати відвідувачів вирішили шляхом інформування. Кожному покупцю ринку видають листівку з інформацією, кому, на думку учасників акції, йдуть кошти. А там вже люди самостійно мають вирішити, чи купувати товари на «столичці».

Як раніше повідомляли активісти ГО «Стоп корупція», кінцевими власниками ринку є 4 особи з близького оточення президента-втікача Януковича. А саме – Юрій Іванющенко, Іван Аврамов, Армен Саркісян та Рустем Абдукадиров.

За даними журналістів-розслідувачів, ці люди заволоділи ринком шляхом рекету ще у жовтні 2012 року. Сьогодні вони живуть на території Росії та мають її громадянство. Нещодавно кредитори, що давали чималі кошти на розвиток ринку, подали позов до київського господарського апеляційного суду на директора ринку з вимогою повернути кредитні ресурси.

Нагадаємо, раніше бійці спецпідрозділу МВС України «Корд» у адміністративному приміщенні ринку «Столичний» провели затримання учасників масової перестрілки в Броварах 29 травня 2020 року.

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Автор: УНІАН