Документ чоловік намагався використати, щоб зайти в метрополітен.

Відомого учасника талант-шоу "X-фактор" Андрія Мацевка затримали в Києві з підробленим пенсійним посвідченням.

Читайте такожДо "червоної" зони готовий: у київському метро помітили чоловіка в протигазі (фото)Про це у Facebook повідомив "Київ Оперативний". Зазначається, що за цим несправжнім документом чоловік хотів потрапити до метро.

"Багато хто з вас має знати особистість на ім’я Андрій Мацевко. Це саме той чоловік, який декілька разів приходив на шоу талантів "X-фактор". Піснями цього чоловіка захоплюються мільйони. Інші - просто заздрять", - пишуть у пабліку.

Також до посту прикріплено відео, на якому чоловік заявив, що підроблене посвідчення йому "підкинув друг".

Відео виступу Мацевка на "Х-факторі"

Транспортний локдаун у Києві

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками.

Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до поліції через оголошення щодо продажу в Інтернеті спецперепусток для проїзду у громадському транспорті.

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Автор: Ольга Робейко