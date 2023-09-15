Василенко у своєму дописі в соцмережі назвав незалежність України "кидаловом".

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підписав наказ про звільнення Андрія Василенка, який висміяв незалежність України. Від пʼятниці, 15 вересня, він не обійматиме жодної посади у відомстві.

Про це Лісовий повідомив у Facebook. Очільник МОН наголосив, що таке рішення було ухвалено за результатами дисциплінарного провадження порушеного у міністерстві у середу, 13 вересня.

"Державна служба – це велика відповідальність. І це історія про служіння народові своєї держави. На моє переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади. Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні — це звільнення", – написав міністр.

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Скандал у МОН: хто такий Андрій Василенко

24 серпня, на День Незалежності, Андрій Василенко, який входив до експертної групи з питань цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України, виклав у мережі допис, написаний російською мовою, в якому висміяв здобуття Україною незалежності в 1991 році.

За його словами, становлення української незалежності відбулося завдяки "пропаганді", внаслідок якої українці нібито повірили в те, що без СРСР їм буде краще. Освітянин назвав незалежність України "кидаловом". Не залишив осторонь він і інші країни. Зокрема, він заявив, що окупація Литви Радянським Союзом – це "найкраще, що могло статися з Литвою".

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що не хоче працювати в одній команді з такою людиною. Василенку пропонували написати заяву на звільнення, проте він не погодився.

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