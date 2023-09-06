Очільник Міносвіти наголосив, що вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відреагував на плани депутатів скасувати відстрочку від мобілізації певній категорії студентів. На його думку, освіта в жодному разі не має бути імітацією та лазівкою.

"Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів", - написав міністр у Facebook.

За його словами, наразі спостерігається тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації.

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Відтак, кількість студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році збільшилася на 55 тисяч в порівнянні з 2021, зокрема на 33 тисяч на магістерському рівні. На думку Лісового, такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти.

Він підкреслив, що законопроект, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. Міністр наголосив, що право на освіту – гарантоване Конституцією України, відтак усі охочі й надалі зможуть його реалізовувати.

"Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність", - додав Лісовий.

Скасування відстрочки від мобілізації для студентів - що відомо

Декілька днів тому у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для певної категорії студентів. У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту. Також під цю категорію підпадають й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Водночас, депутати хочуть повернути відстрочку для педпрацівників закладів фахової передвищої освіти, які з квітня 2022 року таке право втратили.

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