Вони вважають втручанням у роботу суду дії прихильників обвинувачених.

Суд присяжних, який розглядає справу про вбивство журналіста Павла Шеремета, вважає втручанням у діяльність суду акції протесту, які проводять під будівлею суду прихильники обвинувачених, а також їхні висловлювання у соцмережах.

Читайте такожСуд продовжив запобіжні заходи обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета (відео)Про це йдеться в заяві, опублікованій на Facebook-сторінці Шевченківського районного суду.

"Шевченківський районний суд Києва повідомляє про втручання у діяльність суду присяжних. Відповідно до ч. 4 ст. 48 закону України "Про судоустрій та статус суддів", суд присяжних, що здійснює судове провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора з повідомленням про факти втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді цього кримінального провадження", - йдеться у заяві.

Як зазначається, кожне судове засідання у цій справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду, під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо.

Крім того, прихильники обвинувачених в соціальних мережах, зокрема Facebook, гостро обговорюють хід розгляду справи. "В публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи, з метою схиляння суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж, з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску", - сказано в повідомленні.

Також у цій заяві суд звертається до громадян "з проханням дотримуватись порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону та мають ознаки тиску на суд".

Справа Шеремета: подробиці

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь. Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові обов'язки. 23 березня суд продовжив дії запобіжних заходів усім обвинуваченим до 21 травня.

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Автор: Дмитро Хилюк