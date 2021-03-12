Голова фракції «Слуга народу» припаркувався на «зебрі».

Голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію поліція оштрафувала за порушення правил паркування біля Офісу президента України.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

«Сьогодні в медіа ширилось повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв’язку із його статусом. Проте патрульні поліцейські відреагували на це порушення - пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства», - написав він.

За словами Білошицького, адміністративну постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП було складено і навіть оплачено на місці за допомогою електронного термінала.

До свого посту у Facebook представник поліції додав фото квитанції.

Пізніше сам Арахамія вибачився за припарковане з порушенням авто. Це він зробив в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я хочу принести вибачення всім громадянам України і, звичайно, жителям столиці. У мене виправдань немає. Як будь-який водій, я іноді порушую. І, звичайно, плачу штрафи і несу відповідальність, яка передбачена законом", - сказав нардеп.

Він також уточнив, що там був сніг і він не бачив взагалі розмітки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська