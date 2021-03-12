Голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію поліція оштрафувала за порушення правил паркування біля Офісу президента України.
Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
«Сьогодні в медіа ширилось повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв’язку із його статусом. Проте патрульні поліцейські відреагували на це порушення - пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства», - написав він.
За словами Білошицького, адміністративну постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП було складено і навіть оплачено на місці за допомогою електронного термінала.
До свого посту у Facebook представник поліції додав фото квитанції.
Пізніше сам Арахамія вибачився за припарковане з порушенням авто. Це він зробив в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"Я хочу принести вибачення всім громадянам України і, звичайно, жителям столиці. У мене виправдань немає. Як будь-який водій, я іноді порушую. І, звичайно, плачу штрафи і несу відповідальність, яка передбачена законом", - сказав нардеп.
Він також уточнив, що там був сніг і він не бачив взагалі розмітки.
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