Через це виникли проблеми з відновленням оформлення та виплат пенсій громадянам. Спеціалістів підтягують з інших районів.

Майже всі представники Пенсійного фонду в Ізюмі Харківської області почали співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією.

Про це заявив офіцер Ізюмського батальйону тероборони Юрій Корсунов в ефірі "Еспресо".

За його словами, для налагодження процесу оформлення та сплати пенсій довелось підтягувати спеціалістів з інших районів.

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"Достатня кількість була колаборантів. Я спілкувався з представниками Пенсійного фонду і виявилось, що майже повним складом представники держустанови перейшли на бік ворога. Коли постало питання, щодо відновлення системи - оформлювати та виплачувати пенсії нашим громадянам нікому. Знайшли резерви - з інших районів підтягуються спеціалісти, щоб налагодити цей процес", - зазначив Корсунов.

Офіцер додав, що за пів року велика кількість в минулому представників державних установ перейшли на бік ворога. Зараз колаборанти ховаються, їх активно шукають.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня міський голова Енергодару Дмитро Орлов заявив, що особам, що співпрацювали з окупантами на тимчасово захоплених територіях України, радять тікати до Росії.

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