Літні українці більш оптимістично оцінюють шанси України на військову перевагу і менш готові шукати компроміс із Росією.

Згідно з новим опитуванням, майже половина українців вважає, що протистояння з Росією зайшло в глухий кут, але майже три чверті заявили, що вони "дуже впевнені" або "певною мірою впевнені" в тому, що Україна "зрештою звільнить усі свої території", пише видання The Washington Post.

Опитування, проведене Фондом Карнегі та українською соціологічною дослідницькою компанією "Рейтинг", є одним із наймасштабніших досліджень громадської думки в Україні з моменту початку війни, заявили його організатори.

В опитуванні взяли участь 2 000 осіб з усіх регіонів України. Опитування проводилося в березні, незабаром після того, як українські війська відступили зі стратегічно важливого східного міста Авдіївка, передавши його під контроль Росії.

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Відтоді Росія почала новий наступ на північний схід Харківської області і домоглася територіальних успіхів, які сповільнилися після того, як поновилися поставки американської зброї.

Загалом опитування, результати якого опублікують цього тижня, виявило сильну підтримку населенням військових дій, що тривають, і небажання приймати основні вимоги Росії, які включають здачу чотирьох областей на південному сході України.

За словами Еріка Кіарамелли, одного з головних дослідників CEIP, результати опитування свідчать про "сильний ступінь національної єдності".

Близько 44 відсотків респондентів заявили, що не вважають ні Україну, ні Росію переможцем, 41 відсоток опитаних заявили, що перемагає Україна, і лише 5 відсотків - що перемагає Росія.

"Очевидно, що настала втома від війни, що цілком зрозуміло після 2,5 років", - підкреслив Кіарамелла. Це призвело до "більшого ступеня невизначеності" щодо того, "хто перемагає" або "який вигляд матиме поле бою через рік або два", сказав він.

Але, за словами Кіярамелли, ці погляди не "трансформуються в бажання поступитися ключовими вимогами Росії". Він додав: "Фактор стійкості все ще зберігається вражаючою мірою".

Загалом 73 відсотки респондентів були або "дуже впевнені", або "певною мірою впевнені" в тому, що Україна "зрештою звільнить усі свої території", а 59 відсотків заявили, що вважають, що війна менше одного року або від одного до двох років.

Опитування також виявило нові вражаючі відмінності між віковими групами: літні українці оптимістичніше оцінюють шанси України на військову перевагу і менш готові шукати компроміс із Росією.

Більше половини респондентів, старших за 60 років, - 54 відсотки - заявили, що Україна виграє війну, тоді як серед тих, кому від 18 до 25 років, так вважає лише 31 відсоток. Близько 60 відсотків респондентів старшої вікової групи заявили, що Україна не повинна вести переговори про мир із Росією, порівняно з 47 відсотками респондентів молодшої вікової групи.

За словами дослідника із соціологічної фірми "Рейтинг" Тетяни Скрипченко, цей результат свідчить про зсув у настроях, зокрема порівняно з періодом до початку війни, коли літні українці часто висловлювали більш проросійські позиції, а молоді - більш західні й реформаторські.

"Літні люди... змінили свої погляди", - каже Скрипченко. "Вони вважають, що ми повинні боротися до кінця, вступати в НАТО і не йти на переговори".

Хоча розкол поколінь наростав від самого початку, зараз він став набагато помітнішим.

"Може наростати якась соціальна напруженість і потенційний соціальний конфлікт", - каже Скрипченко. Молоді люди хочуть жити своїм життям, а старші кажуть: "Ні, у нас у країні йде війна".

Загалом близько половини респондентів заявили, що, на їхню думку, Україна має воювати доти, доки не звільнить усю свою територію, включно з Кримом. Інші були менш амбітні: 12 відсотків опитаних заявили, що Україна має воювати доти, доки не відтіснить російські війська на кордони, що існували до лютого 2022 року.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупаційні війська намагаються повернути втрачені позиції на Харківському напрямку.

Про це заявив заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич. Він зазначив, що 92-га бригада перебуває на позиціях з першого дня спроби повторної окупації Харківщини. За його словами, у травні ситуація там була стабілізована.

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